Bartın'da 28 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

BARTIN'da, kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı, 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde gece başlayan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa Beldesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Ulus'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santime ulaştı. Ulus ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, Bartın- Zonguldak , Bartın- Karabük , Bartın- Amasra Hasankadı ve Bartın- Kastamonu yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı yoğun buzlanma olduğunu belirten yetkililer, zincir ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyardı.