Son Dakika Haberleri: Bartın'da 3 bin 925 fidan dikildi
Son Dakika Güncel Bartın'da 3 bin 925 fidan dikildi

Bartın'da 3 bin 925 fidan dikildi

7 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Bartın Üniversitesi Kampus alanında 3 bin 925 fidan toprağa dikildi.

Bartın'da 3 bin 925 fidan dikildi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Bartın Üniversitesi Kampus alanında 3 bin 925 fidan toprağa dikildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen milli ağaçlandırma günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Bartın Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde 'Toprağa hayat, geleceğe nefes' sloganı ile Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar kampüsünde saat 11.11'de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun siyasi partilerin temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Konuşmaların ardından saat 11.11'de 1050 fıstıkçamı, 770 selvi, bin ceviz, bin kestane, 30 leylandi, 40 ladin ve 35 sedir ile toplamda 3 bin 925 fidan toprağa dikildi.


Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
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