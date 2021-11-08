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Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi - Son Dakika

Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi

08.11.2021 13:43
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi

BARTIN'da, 3 fabrikada çalışan 120 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

BARTIN'da, 3 fabrikada çalışan 120 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Sağlık ve tarım müdürlüğü ekipleri fabrikalardaki su ve yemeklerden numune aldı.

Bartın Çeştepe köyündeki Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 fabrikada çalışan yaklaşık 120 kişi, 3 gündür belirli aralıklarla bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sabah saatlerinde 3 fabrikaya gelen Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, yemek ve sudan numune alıp çalışma başlattı. 3 fabrika da üretime ara verdi. Hastaneye başvuranların çoğu taburcu edildi. Ayrıca önlem amaçlı olarak şebeke suyu kesildi.

'ÇÖZMEK İÇİN BAŞVURDUK'Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Ateş, "Bazı iş yerlerimizde, bazı işçilerin rahatsızlandığını duyduk. Şu anda bizlere, buradaki sularla ilgili bir sorun olduğu şeklinde iddialar var. Ancak yaşadığımız sel felaketinden sonra keson kuyularımızla ilgili sorunlarımız var. Bunu çözmek için bütün herkese başvurduk. Biz hala kuyularımızdaki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Biz su için Özel İdare'ye başvurduk ama bir sonuç alamadık. Umarım bir sonuç alırız" dedi.'ÜRETİME ARA VERDİK'

Tekstil fabrikası müdürü İnci Kaçar, "150 kişinin çalıştığı fabrikamızda bu salgınla bize başvurdular. Biz sabahtan bu yana yaklaşık 60 kişiyi hastaneye gönderdik. İşçilerimiz de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle bizlere başvurdu. İş yeri hekimimiz de bir salgın olduğunu bizlere söyledi. Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden ekipler gelerek, fabrikamızdan yemekten ve sudan numune alındı. İşçilerimizin çoğu hastaneye gittiği için şu anda üretime ara verdik. Ne olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.


Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi
Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi

Bartın Devlet Hastanesi, Bartın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi - Son Dakika


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