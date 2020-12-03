Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı - Son Dakika

Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı

03.12.2020 15:49

Gelen son dakika haberine göre Bartın'da baba ile biri Almanya'da diğeri de Bartın'da yaşayan 2 oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bartın'da baba ile biri Almanya'da diğeri de Bartın'da yaşayan 2 oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş (76), 11 Kasım tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif teşhisi ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

12 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köy mezarlığına defnedilen Alim Yücetaş'ın oğlu 56 yaşındaki Mustafa Yücetaş da hastalığa yakalanarak, Almanya'da hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yücetaş, babasından bir hafta sonra hayata veda etti.

Mustafa Yücetaş'ın Almanya'dan uçakla getirilen cenazesi de önceki gün babasının yanına defnedildi.

Alim Yücetaş'ın Bartın'da yaşanan diğer oğlu 50 yaşındaki Mehmet Yücetaş da koronavirüs teşhisi ile kaldırıldığı hastanede, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yücetaş da, babası ve ağabeyinin yanına defnedildi.

Baba, dede ve amcasını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle babası, dedesi ve amcasını kaybeden Muhammet Yücetaş (20), insanların, virüsün bu kadar tehlikeli ve kötü olduğunu, yakınlarını kaybettikten sonra anlayabildiğini söyledi.

Önce dedesi, ardından amcası ve son olarak da babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Yücetaş, "Ailemizden 3 kişiyi virüs nedeniyle kaybettik. Bu virüse karşı herkes duyarlı olsun, dikkatli olsun. Tabii biz en başından beri dikkatliydik ama daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bunu anladık. Bu virüs herkese bulaşabilir. Bu acı, bugün bizde yarın sizde olabiliyor. Herkesin dikkatli olması lazım." diye konuştu.

Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı
Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı
Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı
Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı

Koronavirüs, Almanya, Bartın, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı - Son Dakika


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