Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Bartın'da, köylerdeki barakalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Bartın'da, köylerdeki barakalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldız ve Kocareis köyünde, bahçedeki barakadan 2 av tüfeği, akü, ilaçlama makinesi, su motoru, jeneratör ve ot biçme makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.T, E.B. ve S.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan malzemeler, S.Ö'nün evinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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