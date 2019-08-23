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Bartın'da 3 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

1 saat önce

Bartın'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bartın'da 3 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Bartın'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Bartın- Kozcağız yolu Terkehaliller köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AD 276 plakalı aracı ile Bartın istikametine doğru seyir halinde olan Remzi Keleş (67), Terkehaliller köyü istikametinden yola fırlayan Mehmet Koç (67) idaresindeki 74 AP 281 plakalı araca çarptı. Bu sırada 41 RA 014 plakalı aracı ile gelen Ertan Bacak da duramayıp önündeki Remzi Keleş'in aracına çarptı. Kazada 74 AP 281 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Koç, 74 AD 276 plakalı aracın sürücüsü Remzi Keleş ve araçta bulunan 13 yaşındaki Recep Gürhan Keleş ile 37 yaşındaki Adem Keleş yaralandı. Diğer araç sürücüleri tarafından olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Bartın-Kozcağız yolunda ulaşımda aksama meydana geldi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin aldığı kazada araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. - BARTIN

Mehmet Koç, Kozcağız, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:28 Kaynak: İHA
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