Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

23.03.2021 09:11
Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde 3 sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakınları adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde 3 sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakınları adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan bir hastanın yakınları ile doktor Halit Muhittin arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhittin'e saldıran hasta yakınları O.S. ve T.A, araya giren doktor Aslı Bilge İpek ve temizlik personeli Berat Şaşkın'a da sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Hastane görevlilerinin acil durum kodu bildirmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Doktorlar ve temizlik görevlisinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.S. ve T.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sizi burada delik deşik ederim' diye tehditte bulundu"

Doktor İpek, gazetecilere, diyalize bağlanan ve yoğun bakım yatışı bekleyen bir hastaya yakınlarının su vermek istediğini ancak bunun zararlı olduğunun söylendiğini belirtti.

Bunun üzerine hasta yakınlarının fevri davranışlarda bulunmaya başladıklarını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"O sırada küfürler, tehditler, hakaretler savrulmaya başlandı. Şahıslardan bir tanesi sürekli 'Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın diyordu ve elini beline davrandı, 'Sizi burada delik deşik ederim.' diye tehditte bulundu. Hamle yapamasın diye kollarını tuttuk ve o sırada arbede çıktı ve bir şiddet durumuna maruz kaldık. Sonra beyaz kod verdik ve polisler gelerek şahısları uzaklaştırdı. Hastayı da yoğun bakıma yatırdık, tedavisi orada devam ediyor. Biz kişilerden şikayetçi olduk. Vücudumuzda darp izleri oldu. Doktor beyin boğazında bir kızarıklık oldu. Benim el bileğimde bir incinme oldu, kolumda morluklar oluştu. Yine temizlik görevlisi arkadaşımızın ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oldu."

Doktor Halit Muhittin de hasta yakınlarının bir anda kendilerine fiziki saldırıda bulunmalarına çok şaşırdığını ifade ederek, "Biz sinirlenen hasta yakınlarına alışkınız. Biz onları idare etmeye çalışıyoruz ama bu olayda bir anda saldırıya geçmeleri bizi çok şaşırttı, çok üzdü." dedi.

Bartın Devlet Hastanesi, Hastane, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şişli'de gasbedilen kadın ve ailesi metrelerce böyle sürüklendi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor "Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı         
08:26
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı         
22:58
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam         
21:42
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı         
17:36
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 09:21:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da 3 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradıda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei