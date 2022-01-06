Üye Girişi
Bartın'da 300 "can dost" geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika

Bartın'da 300 "can dost" geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu

06.01.2022 11:12
Bartın'da 300 "can dost" geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu

Bartın'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen sokak hayvanları, bakım ve tedavilerinin ardından yeni bir yuvaya kavuşma imkanı buluyor.

Bartın'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen sokak hayvanları, bakım ve tedavilerinin ardından yeni bir yuvaya kavuşma imkanı buluyor.

Mahalli İdareler Birliğince Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen 19 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor.

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan hayvanlar, yeniden doğal ortama salınıyor ya da sahiplendiriliyor.

Merkezde şimdiye kadar 800'e yakın sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapılırken, 300'e yakın "can dost" da yeni yuvasına kavuştu.

"Tam donanımlı faaliyet gösteriyor"

Merkezin müdürü Şefik Yüksel, AA muhabirine, hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarına bakım, teravi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Getirilen tüm hayvanların üreme kontrolünün ardından kayıt altına alınarak küpeleme işlemi yapıldığını anlatan Yüksel, "Mahalli İdareler Birliğince kurulan merkezimizde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanlar ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depolar ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Merkez tam donanımlı faaliyet gösteriyor. Burada kedi ve köpeklerin ilk olarak genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir hastalığı, sakatlığı var mı, bu testleri yapıp teşhislerini koyduktan sonra önce tedavilerini, ardından da kısırlaştırmasını yapıyoruz. Tedavi ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal yaşamına geri bırakıyoruz." diye konuştu.

Yüksel, merkezde 278 yetişkin ve 65 yavru köpek ile 36 yetişkin ve 6 yavru kedi olmak üzere 385 hayvana ev sahipliği yaptıklarını aktararak, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının günün 24 saati getirilebileceğini kaydetti.

Tedavi ve bakımları yapılan hayvanların bir kısmının sahiplendirildiğini dile getiren Yüksel, "Merkezimizden şu ana kadar yaklaşık 300 kedi ve köpek sahiplendirdik. Tabii burada vatandaşlarımızın sahiplenme konusunda yavru tercih etmeleri bizi üzüyor. Sahiplendirmede yetişkinlerde sıkıntı çekiyoruz. Yetişkin hayvanlar da sahiplenilirse daha mutlu olacağız. Bir de insanlar barınaklarda cins köpek arıyor. Burası sokak hayvanlarına yönelik bir bakım merkezi olduğu için insanlar bu merkezi bir petshop olarak görmesin." ifadelerini kullandı.

Yüksel, çeşitli illerden hayvanseverlerin de destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Buraya mama getiren, ihtiyacımız olup olmadığını soran vatandaşlarımız da var. Bu da bizi mutlu ediyor. Burası bir barınak değil, geçici bakım evi. Burada esas amacımız; hayvanları genel bakım, muayene ve kısırlaştırma işleminin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakmak."

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, DOST Partisi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da 300 'can dost' geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika


Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım"         
11:13
Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi         
10:57
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:04 Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
10:59 Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
10:55 Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:36 TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:18:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da 300 "can dost" geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement