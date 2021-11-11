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Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 23:51

Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Bartın'da 20 dekarlık alanda toplam 39 bin 200 lavanta ve 300 ıhlamur olmak üzere 39 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

BARTIN - Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Bartın'da 20 dekarlık alanda toplam 39 bin 200 lavanta ve 300 ıhlamur olmak üzere 39 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda "Geleceğe Nefes" seferberliği sloganı ile yürütülen kampanya kapsamında tüm Türkiye'de eş zamanlı fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Bartın'daki etkinlik Şiremirtabaklar köyünde düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci de katılım sağladı.

Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir 20 dekarlık alanda toplam 39 bin 200 lavanta ve 300 ıhlamur olmak üzere 39 bin 500 adet fidan dikiminin yapılacağını ifade ederek, "Saha için önümüzdeki yıllarda hasat planları yapılarak yöredeki köylü halkın faydalanması sağlanacaktır. Lavanta Balı diğer bal türlerine göre çok daha değerli bir bal türüdür ve bu sahadan arıcılarımızın da faydalanmasını sağlayacağız. Yine Bartın ili olarak, odun dışı ürünlerinden Defne, Kestane ve Fıstıkçamı türlerinin bakımı, rehabilitasyonu ve arttırılmasına yönelik tedbirleri almaktayız. 12bin dekarlık fıstıkçamı ağaçlandırma sahasıyla en az defne kadar gelir getirici bir potansiyelimiz bulunmaktadır" dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner bu sene zor günler yaşadık. Orman yangınları çok canımızı yaktı. Sadece ağaçları, toprakları, canlıları değil canımızı da yaktı. Çok kaybımız oldu. Bu acı çok büyük bir acıydı. Devletimiz, Orman Genel Müdürlüğü hemen rehabilitasyon konusunda tedbirler aldı" dedi.

Bartın'ın bir orman kenti olduğuna da değinen Vali Güner, "Bartın zaten bir orman kenti. Bu bizi çok mutlu ediyor. Belki biz içinde yaşadığımız için farkında değiliz ama gerçekten büyük bir nimet. Ormanın her alanından her santimetresinden faydalanmamız gerekiyor. Bunun için de orman ürünlerini işlemeyle ilgili bir vizyonumuz vardı. Yani tomruğun bir mamule, bu belki bir kent mobilyası olabilir, belki bir ahşap ev olabilir. Yani katma değeri daha yüksek olan, üstüne bir şeyler konularak ekonomik değeri artan bir hale gelmesini istedik. Bununla ilgili yatırımcıları teşvik ettik. Meslek liselerimizde mobilya, ağaç işleme bölümlerinin ilgi görebilmesini sağlamak için yatırımlar yaptık, CNC tezgahlar aldık. Kuşburnu mu, kestane mi, lavanta mı? Ormanda yere dökülen her bir parçaya bile ekonomide büyük talep var. Bizim bu kadar kıymetli bir alanımız var, bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Sinan Güner, Lavanta, Bartın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 39 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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