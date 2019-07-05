Son Dakika Haberleri: Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Bartın'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bartın'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bir fabrikada çalıştırıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bartın- Karabük yolu Potbaşı mevkisinde, durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda dronedan da yararlanıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsüne 5 bin 660 lira ceza uygulandı.
Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel
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