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Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da 40 kişinin yaralandığı feci kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı - Son Dakika

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