Bartın'da 40 kişinin yaralandığı feci kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 40 kişinin yaralandığı feci kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

30.11.2022 12:01

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü kusurlu bulunmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın- Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü Mustafa E'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

İLK İFADESİNDE "DALMIŞIM" DEDİ

İlk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

5 KİŞİ DAHA BUGÜN TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

Rize'den Zonguldak'a giden 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
Kaynak: AA
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Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu Şarampole yuvarlanan otobüsteki 40 kişi yaralandı! Şoförün ifadesi olay oldu BARTIN'DA 40 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASINDA ŞOFÖR TUTUKLANDI BARTIN'DA 40 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASINDA ŞOFÖR TUTUKLANDI

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 40 kişinin yaralandığı feci kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 40 kişinin yaralandığı feci kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı - Son Dakika
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