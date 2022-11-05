Bartın'daki maden faciasının ardından tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi gün yüzüne çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım - Son Dakika
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Bartın'daki maden faciasının ardından tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi gün yüzüne çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım

05.11.2022 14:32

Bartın'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası sonrası tutuklanan şüphelilerin mahkemedeki ifadesi gün yüzüne çıktı. 2020 yılının Ağustos ayında sorumluluğun kendisinden alındığını belirten Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, "Sadece oturdum, maaşımı aldım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bartın'daki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Tüm ülkeyi yasa boğan faciada 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan madencilerimizin tedavisi ise halen İstanbul'da devam ediyor.

"SADECE OTURDUM, MAAŞIMI ALDIM"

Felaket sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında olduğu 8 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin mahkemedeki ifadeleri de ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, 2020 yılının ortasında tüm sorumluluklarının kendisinden alındığını belirtti. Atmaca'nın kullandığı, "Üretim İltisak Müdürü olarak boş kadro üzerimde duruyordu ama bana bir şey yaptırılmıyordu. Sadece oturdum, maaşımı aldım" ifadeleri ise hayrete düşürdü.

Bartın'daki maden faciası sonrası tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi ortaya çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım

"GAZ SEVİYESİYLE İLGİLİ BANA ŞİKAYET GELMEDİ"

İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ise olay günü patlamadan önce saa16.30'da mesaisinin bittiğini belirtti. Madendeki havalandırmalarla ilgili denetimin, Maden İş Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapıldığını söyleyen Tural, "Olay günü ve öncesinde gaz seviyesinin yükselmesiyle ilgili bana bir şikayet ya da bildirim yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Bartın'daki maden faciası sonrası tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi ortaya çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım

"HAVALANDIRMAYLA İLGİLİ İŞLEMLER GÖREV TANIMIMDA YOK"

Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman da maden sahasının havalandırılmasıyla ilgili işlemlerin görev tanımına girmediğini anlattı. Kahraman, "Emniyet mühendisi olarak biz yangın bekleme barajlarını yaparız. Onların kapatılmasını gerçekleştiririz" dedi.

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