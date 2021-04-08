Bartın'da 42 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bartın'da 42 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bartın'da düzenlenen operasyonda 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bartın'da düzenlenen operasyonda 42 şişe kaçak içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Amasra ilçesinde bir iş yerinde kaçak içki satıldığını belirledi. Fiziki ve teknik takip sonucu iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada, 42 şişe gümrük kaçağı olduğu belirlenen içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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