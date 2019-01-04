Son Dakika Haberleri: Bartın'da 434 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Bartın'da 434 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

2 saat önce

BARTIN'da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi.

Bartın'da 434 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 3 Gözaltı, System.String[]
BARTIN'da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,  Adana'dan Bartın'a uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler,  operasyon için koılları sıvadı. Akçamescit köyünde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 393 ecstacy hap ve 1 bıçak ele geçirildi. Kozcağız beldesinde de 1 şüpheli yakalandı. Bu şüpheliden çıkan 41 hapla birlikte operasyonda toplam 434 uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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