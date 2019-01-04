Bartın'da 434 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
2 saat önce
BARTIN'da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi.
BARTIN'da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Bartın Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adana
'dan Bartın'a uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, operasyon için koılları sıvadı. Akçamescit köyünde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 393 ecstacy hap ve 1 bıçak ele geçirildi. Kozcağız
beldesinde de 1 şüpheli yakalandı. Bu şüpheliden çıkan 41 hapla birlikte operasyonda toplam 434 uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:16 Kaynak: DHA
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