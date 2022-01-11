5 bin yıl öncesine ait kalıntılar bulundu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öncülüğünde kentte yürütülen arkeolojik çalışmalarda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı.

Kentte 7 üniversiteden öğretim elemanlarının katılımıyla sürdürülen "Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması" projesi kapsamında, merkez ve ilçeler ile Küre Dağları Milli Parkı'nda tespit edilen kültür varlıkları incelendi. Daha önceden tahrip edildiği belirlenen alanda, geçen sene, milattan önce 3000 yılına ait yerleşim izleri belirlendi.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, gazetecilere, 2017'den bu yana yaptıkları çalışmalarla kentin geçmişini ve antik dönemden bu yana yerleşim tarihini aydınlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte 2019'da yaptıkları çalışmalarda Erken Tunç ve Kalkolitik döneme ulaşan verileri tespit ettiklerini anlatan Çam, kent merkezinin Tunç Çağı'na uzanan yerleşimini de belirlemelerinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Çam, "Bu anlamda Bartın kent tarihinin çok daha erken dönemlere gittiğini böylece kanıtlamış bulunmaktayız." dedi.

Batı Karadeniz'in Paflagonya sınırları içerisinde bulunduğuna ve yoğun ormanlık alanı olduğuna işaret eden Çam, bu nedenle arkeolojik çalışmaların bu zamana kadar kısıtlı kaldığını dile getirdi.

Son yıllarda arkeolojik çalışmaların artığını anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte daha da erken dönemlere, Paleolitik dönemlere kadar uzanacak yerleşim yerlerinin de bulunabileceğine dair ümitlerimizi korumaktayız çünkü oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Bu bölgeler çok yoğun yerleşim görmüş aslında. Sadece arkeolojik araştırmaların sınırlı olması nedeniyle tespitler bu zamana kadar tam yapılamamış. Bundan sonraki süreçte çok daha erken döneme ait verilerin geleceğini beklemekteyiz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ise projede Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da yer aldığını söyledi.

Homeros'un Parthenia olarak bahsettiği bölgenin 3000 yıllık geçmişe sahip olunduğunun bilindiğini aktaran Karakoç, "Araştırmalar kapsamında Bartın merkez ve ilçelerinde tespit edilen kültür varlıkları, Bartın tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koymaktadır." dedi.