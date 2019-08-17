Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi

Bartın
'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Hasankadı
beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Karakaş'ın kullandığı araç, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD
, Amasra
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Karakaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin, baraja devrilen araçtaki 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja devrilen araçta 5 kişinin bulunduğunu, bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Araç içinde bir baba iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.