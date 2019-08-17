Son Dakika Haberleri: Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi
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Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi

1 saat önce

Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi, System.String[]
Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arama kurtarma faaliyetini yürüten ekipler, araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Üstünbaş'ın ifadeleri doğrultusunda kaybolan şahısların kimlik tespitini yaptı.
Baraja devrilen araçtaki baba Hüseyin, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damadı Muhammed Karakaş'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja devrilen araçta 5 kişinin bulunduğunu, bir kişinin kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Araç içinde bir baba iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Öte yandan, sudan çıkmayı başaran Üstünbaş'ın sağlık ekiplerine, kendisi ve 3 kişinin araç suya batmadan önce aracın üstüne çıktıklarını, kendisinin yüzerek kıyıya ulaştığını, diğerlerinin araçla birlikte kaybolduğunu söylediği öğrenildi.
Bartın, AFAD, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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