Son Dakika Haberleri: Bartın'da 5 kişinin bulunduğu aracın baraja devrilmesi
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Bartın'da 5 kişinin bulunduğu aracın baraja devrilmesi

1 saat önce

Bartın'da otomobilin baraja devrilmesi sonucu kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Bartın'da otomobilin baraja devrilmesi sonucu kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kışla Barajı'nda arama faaliyetlerini yürüten dalgıçlar, aracın arka koltuğunda baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedenine ulaştı.
Barajın dibinde çalışmalarını sürdüren dalgıç ekibi, İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu.
Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrilmiş, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Araçta bulunan baba Hüseyin, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damadı Muhammed Karakaş'ı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Sudan çıkmayı başaran Üstünbaş'ın sağlık ekiplerine, kendisi ve 3 kişinin araç suya batmadan önce aracın üstüne çıktıklarını, kendisinin yüzerek kıyıya ulaştığını, diğerlerinin araçla birlikte kaybolduğunu söylediği öğrenilmişti.
Hasankadı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:37 Kaynak: AA
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