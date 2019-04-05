Bartın'da 5 Sandıkta Yeniden Sayım Kararı
1 saat önce
Bartın'da 5 sandıkta yeniden sayım kararıBARTIN - Bartın İl Seçim Kurulu, AK Parti İl Teşkilatının Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde 154 sandığın yeniden sayılması yönündeki başvurusuna istinaden şüpheli bulunan 5 sandığın sayılmasını kararlaştırdı.
Bartın
'da 5 sandıkta yeniden sayım kararı
BARTIN - Bartın İl Seçim Kurulu, AK Parti
İl Teşkilatının Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde 154 sandığın yeniden sayılması yönündeki başvurusuna istinaden şüpheli bulunan 5 sandığın sayılmasını kararlaştırdı.
Bartın'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sandıklarla ilgili itiraz süreci devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti tarafından Batın Belediye Başkanlığı seçimlerindeki 154 sandığın yeniden sayılması ile ilgili başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından sonuçlandı. Tutanaklardaki farklıklar nedeniyle yapılan itirazı değerlendiren kurul, şüpheli bulunan 5 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından geçici olarak açıklanan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP
14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti'ye 40, MHP'ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:45 Kaynak: İHA
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