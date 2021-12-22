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Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı

22.12.2021 19:36

Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandıBARTIN Bartın'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN Bartın'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışının en çok etkilediği İllerden biri Bartın oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek rakımlı bölgelerde ise 70-80 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle 22.12.2021 tarihinde Bartın merkez ve Merkez İlçeye bağlı köylerle birlikte Amasra ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilerek uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi. Kar yağışının daha yoğun olduğu Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde ise 1 gün süreli kar tatili ilan edildi.

Yoğun kar yağışının görüldüğü kentte Merkez İlçeye bağlı 19, Amasra İlçesine bağlı 4, Ulus İlçesine bağlı 28, Kurucaşile ilçesine bağlı 13 olmak üzere 64 köy yoluna ulaşım kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında çalışmalar devam ederken karayolu ağlarında ise Karayolları 156. Şube Şefliği ekiplerince çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Bartın kent merkezinde Bartın Belediyesi tarafından kaldırım ve yollarda tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kapanan yollar iş makineleri ile açılıyor. Hastane gibi önemli noktalara ulaşım sağlayan yollarda ekipler tarafından belirli periyodlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Enerji arızalarının yaşandığı 61 noktada da ekipler arıza-onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı

Batı Karadeniz, Amasra, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da 64 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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