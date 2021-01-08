Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi - Son Dakika

Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

08.01.2021 10:50
Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi, System.String[]

Bartın'da yabancı bandıralı bir gemiye düzenlenen operasyonda, 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Bartın'da yabancı bandıralı bir gemiye düzenlenen operasyonda, 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Bartın Belediye Limanı'nda yabancı bayraklı bir gemide arama yapıldı.

Gemide, 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

Kaçakçılık, Zonguldak, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da yabancı bandıralı gemide 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi - Son Dakika


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