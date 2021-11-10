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Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

10.11.2021 14:38
Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 72 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti.

Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 72 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti.

Taşımalı eğitim kapsamında ildeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı.

Bunun üzerine 72 öğrenci, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tetkiklerin ardından bazı öğrenciler tedavi altına alındı.

"Gıda zehirlenmesinden şüphelenmiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilere sulu yemek verilmediğini, gıda zehirlenmesinden şüphelenmediklerini söyledi.

Sağlık durumu ciddi olan bir öğrencinin bulunmadığını aktaran Acar, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının da tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan şu anda çocuklarımızın sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir durumun olmaması. Yine de okullarda dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme yapacağız." dedi.

Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bartın, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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