Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika

Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği

6 saat önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Bartın'dan bakanlığa sunulan 3 milyon 21 bin 510 lira tutarındaki 8 projeye, yüzde 50 hibe desteği tahsis edildiğini bildirdi.

Bartın'da 8 projeye yüzde 50 hibe desteği, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Bartın'dan bakanlığa sunulan 3 milyon 21 bin 510 lira tutarındaki 8 projeye, yüzde 50 hibe desteği tahsis edildiğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal turizm projeleri kapsamında, 2007-2019 yılları arasında 14 milyon 33 bin 570 lira tutarında 26 projeye destek sağlandığını belirtti.

Bu yıl uygulanacak 3 milyon 21 bin 510 lira tutarındaki 8 projeye de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 milyon 472 bin 755 lira hibe desteği verildiğini ifade eden Tunç, projelerine destek sağlanan üretici ve yatırımcılara, hayırlı olmasını diledi.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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