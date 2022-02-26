9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı - Son Dakika
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9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı

26.02.2022 18:03

Bartın'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

Bartın'da, hakkında 9 ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "cinsel saldırı" gibi 9 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan B.M'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi mutfak dolabında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı
9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı
9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı
9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 ayrı suçtan aranan şüpheli mutfak dolabında yakalandı - Son Dakika
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