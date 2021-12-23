Bartın'da 93 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Bartın'da 93 köy yolu ulaşıma kapalı

BARTIN Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek rakımlı bölgelerde ise 1 metreye ulaştı. 93 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 23.12.2021 günü İl genelinde yüz yüze eğitime de ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada uzaktan eğitimin devam edeceği kaydedildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin 23.12.2021 günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken gece hava sıcaklığının -11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.