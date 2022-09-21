112 personellerinin fedakarca görevlerini yaptığını belirten Arslan, tüm ekiplere teşekkür etti.

Arslan, 112 Acil Çağrı Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, ilgili ekiplerin acil durumlarda olaya hızlı şekilde müdahale etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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