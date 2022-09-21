Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı

21.09.2022 14:54
Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı

Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Arslan, 112 Acil Çağrı Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, ilgili ekiplerin acil durumlarda olaya hızlı şekilde müdahale etmesinin önemli olduğunu belirtti.

112 personellerinin fedakarca görevlerini yaptığını belirten Arslan, tüm ekiplere teşekkür etti.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğinin ve farkındalığının artırılması amacıyla tanıtım ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi konularında kararlar alındı.

Vali Arslan, daha sonra merkezi inceledi.

Toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mete Demircan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Yavuz Daylak, İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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