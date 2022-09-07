Kaza, dün gece saatlerinde Kabagöz köyünde meydana geldi. Kent merkezinden arkadaşı M.G. ile birlikte Kabagöz köyündeki evlerine dönen Sefai Yılancı, köyün girişinde motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yılancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan M.G. ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sefai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı - Son Dakika

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