Son Dakika Haberleri: Bartın'da Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Bartın'da Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

46 dakika önce

Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da Ağaçtan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Bartın'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeğenli köyünde, bahçesindeki çınar ağacına çıkan Hüseyin Zengin (72), dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zengin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Hüseyin Zengin, Bartın, Güncel
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