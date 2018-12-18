Son Dakika Haberleri: Bartın'da Akaryakıt Operasyonu

Bartın'da Akaryakıt Operasyonu

2 saat önce

BARTIN'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda toplam 4 bin 123 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Bartın'da Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
BARTIN'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda toplam 4 bin 123 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Bartın Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile eş zamanlı 4 şüphelinin adresine baskın yaptı. Bartın merkeze bağlı Ahmetpaşa köyünde 755 litre motorin ve 1 av tüfeği, Epçilerkadı köyünde 300 litre motorin, Çakırdemirci köyünde 118 litre motorin, 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kurusıkı tabanca fişeği, Amasra ilçe merkezinde 2 bin 950 litre, toplamda 4 ayrı yere baskında 4 bin 123 litre hırsızlık olduğu tespit edilen motorin ele geçirildi. Baskın yapılan evlerde O.B., E.K., R.K., ve A.T., isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, Güncel
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