Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı - Son Dakika
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Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı

28.09.2022 14:47

Bartın'da komşular arasında çıkan arazi kavgasında silah ateşlendi. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olay sonrası ekipler teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen saldırganı gözaltına aldı.

Bartın'da Aydın Ergün (62) ile komşuları Musa (43), ağabeyi Mustafa (52) ve eşi Fatma Akçora (55) arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Son dakika haberleri | Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fatma Akçora'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Musa ve Mustafa Akçora ise ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TESLİM OLMAMAK İÇİN KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Yaralılardan Musa Akçora, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Aydın Ergün, Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı - Son Dakika
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