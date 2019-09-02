Bartın'da alkol imalathanesinde patlama 2 yaralı

BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi. 2 yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'e sevk edildi

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