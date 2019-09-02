Bartın'da alkol imalathanesinde patlama 2 yaralı
2 saat önce
BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi. 2 yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'e sevk edildi
BARTINDHA
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum