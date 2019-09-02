Son Dakika Haberleri: Bartın'da alkol imalathanesinde patlama 2 yaralı
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Bartın'da alkol imalathanesinde patlama 2 yaralı

2 saat önce

BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi.

BARTIN Demirciler Mah Dikilitaş Mevkiinde bulunan Bayraktarlar Apartmanı 4. katında alkol imal edilen bir evde patlama meydana geldi. 2 yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'e sevk edildi

BARTINDHA

Dikilitaş, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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