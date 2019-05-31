Bartın'da alkol komasına giren kişi kurtarılamadı
4 dakika önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde alkol komasına girdiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:34 Kaynak: AA
'ın Amasra
ilçesinde alkol komasına girdiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şafak A. (47), arkadaşından aldığı alkollü ilçeye bağlı Akkonak
köyündeki evinde tüketmesinden bir süre sonra fenalaştı.
Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Şafak A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alkol komasına girdiği belirlenen Şafak A'nın, iki çocuk babası olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.
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