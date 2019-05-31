Son Dakika Haberleri: Bartın'da alkol komasına giren kişi kurtarılamadı
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Bartın'da alkol komasına giren kişi kurtarılamadı

4 dakika önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde alkol komasına girdiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da alkol komasına giren kişi kurtarılamadı, System.String[]
Bartın'ın Amasra ilçesinde alkol komasına girdiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şafak A. (47), arkadaşından aldığı alkollü ilçeye bağlı Akkonak köyündeki evinde tüketmesinden bir süre sonra fenalaştı.
Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Şafak A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkol komasına girdiği belirlenen Şafak A'nın, iki çocuk babası olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Akkonak, Amasra, Bartın, Güncel
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