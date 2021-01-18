Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı - Son Dakika

Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı

18.01.2021 16:57
Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı, System.String[]

Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezinde ve tüm ilçelerde 18-20 Ocak tarihlerinde yüz yüze eğitime devam eden özel ve kamuya ait anaokulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rehabilitasyon, Bartın, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu
Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı         
17:41
İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu         
17:21
Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı         
17:09
Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı         
16:33
Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı         
15:59
ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı         
15:07
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu         
14:32
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 17:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei