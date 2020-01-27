Bartın'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi - Son Dakika

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Bartın'da anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi
6 saat önce
BARTIN'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
BARTIN'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
Çayır Köyü'nde yaşayan Müyesser Güngör (40) ile çocukları Aden Damla Güngör (5), Şevval Güngör (7) ve Emine Güngör (10), sabah saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından evde yarı baygın halde bulunan anne ve çocukları, yakınlarının araçları ile Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan annenin sağlık durumun iyi olduğu, tedbir amacıyla gözetim altında tutulduğu, çocukların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, soruşturma başlattı.
- Bartın
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