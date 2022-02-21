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Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı

21.02.2022 13:28
Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı

Bartın'da, Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolunun 8 ayrı noktasında meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım, söz konusu alanlarda tek şeritten sağlanıyor.

Bartın'da, Apdipaşa- Kumluca beldesi kara yolunun 8 ayrı noktasında meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım, söz konusu alanlarda tek şeritten sağlanıyor.

Ulus ilçesindeki kara yolunun Akörensöküler ve Ceyyüpler köyleri arasındaki 8 farklı noktada, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle heyelanlar meydana geldi.

Toprak kaymalarının ve yol çökmelerinin yaşandığı güzergahlarda ulaşım tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Trafik işareti ve işaretçileriyle uyarılan sürücüler, güzergahlarda yavaş seyrediyor.

Akörensöküler Köyü Muhtarı Şahin Başol, gazetecilere, toprağın suya doyması nedeniyle söz konusu kara yolunda sürekli heyelan olduğunu belirterek, "Şu anda 7-8 ayrı noktada yol çökmesi var, araç geçişleri güçlükle sağlanıyor." dedi.

Heyelanın etkili olduğu bölgeler, drone ile de görüntülendi.

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Toprak Kayması, Kumluca, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı - Son Dakika


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