Son Dakika Haberleri: Bartın'da araç baraja uçtu: 4 kişi kayıp
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Bartın'da araç baraja uçtu: 4 kişi kayıp

19 dakika önce

Bartın'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı.

Bartın'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı. Sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp 4 kişi için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hasankadı beldesi mevkisinde meydana geldi. Kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Kışla barajına uçtu. Bölgeye AFAD, 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunduğu tahmin edilen 5 kişi için baraj sularında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
(Akif Yaman/İHA)
Bartın, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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