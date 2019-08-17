Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
52 dakika önce
Bartın'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı. Sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp 4 kişi için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hasankadı
beldesi mevkisinde meydana geldi. Kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Kışla barajına uçtu. Bölgeye AFAD
, 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunduğu tahmin edilen 5 kişi için baraj sularında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. - BARTIN
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