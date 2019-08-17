Son Dakika Haberleri: Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

1 saat önce

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıpBARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç baraja uçtu.

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
BARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç baraja uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişi baraj sularına kapıldı. Araçta bulunan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken kayıp olduğu öğrenilen diğer 4 kişi için ekipler bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesi mevkiinde meydana geldi. Kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Kışla barajına uçtu. Araçta bulunduğu tahmin edilen 5 kişi için baraj sularında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye AFAD, 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bartın, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'da bir taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 01:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]