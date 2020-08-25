Bartın'da araç dezenfeksiyonuna ek tedbirler - Son Dakika

Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonunda ek olarak deterjan kullanılması ve en az 30 dakika havalandırmasının zorunlu kılındığını bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin her türlü toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleriyle ilgili yeni kararlar aldığı kaydedildi.

Kararın, il genelindeki ticari, resmi ve özel olarak hizmet veren taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, öğrenci servisi, işçi servisi gibi tüm toplu taşıma araçlarının kapsadığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu araçların her kullanım sonrası veya sefer tamamlandığında sık dokunulan yüzeyleri önce su ve deterjanlı bezle silinerek, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya en az yüzde 70'lik alkol veya sağlık bakanlığından izinli dezenfektanlar kullanılarak dezenfekte edilecektir. Dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildikten sonra bu araçlar en az otuz dakika havalandırılacaktır. Her dezenfeksiyon işlemi sonrasında, işlem tarih ve saati, yapan personel, kullanılan dezenfektan bilgilerini içeren dezenfeksiyon işlem çizelgesi kayıt altına alınacak, kayıt altına alınan bu hususlar sorulduğunda kolluk görevlilerine dezenfeksiyon işlem çizelgesi ibraz edilecektir."