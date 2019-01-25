Son Dakika Haberleri: Bartın'da Araç Yangını

Bartın'da Araç Yangını

31 dakika önce

Bartın'da seyir halindeki otomobilde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

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Bartın'da seyir halindeki otomobilde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Abidin Yıldız yönetimindeki 74 AL 179 plakalı otomobilden alev yükselemeye başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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