Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

30.07.2022 14:18
Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Bartın'da aracında uyuşturucu ele geçirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Bartın'da aracında uyuşturucu ele geçirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Zonguldak yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Sürücü H.İ.Ö'nün üstünde ve araçta arama yapan ekipler, 460 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.İ.Ö'nün Bartın Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın'da aracında uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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