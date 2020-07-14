Bartın'da aranan 17 şahıs denetimlerde yakalandı - Son Dakika

Bartın'da aranan 17 şahıs denetimlerde yakalandı

Bartın'da yapılan Aranan Şahıslar Operasyonu ve Huzur-Güven Uygulamasında 2 bin 673 kişi sorgulandı.

Bartın'da yapılan Aranan Şahıslar Operasyonu ve Huzur-Güven Uygulamasında 2 bin 673 kişi sorgulandı. Uygulamada aranan 17 kişi yakalanırken 5 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bartın'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde kamu düzeninin devamının sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. Toplam 55 ekip ve 254 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 2 bin 673 kişinin sorgulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca 72 umuma açık iş yeri, 18 park bahçe, 317 motoylu taşıt ve 6 özel ve balıkçı teknesi kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından 17 şahıstan 5'i adliyeye sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yine 9 araç sürücüsüne Cezai işlemin uygulandığı denetimlerde bir yoklama kaçağına da yasal işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca sigortasız işçi çalıştıran bir işletmeye de tutanak tutuldu. - BARTIN

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da aranan 17 şahıs denetimlerde yakalandı - Son Dakika
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