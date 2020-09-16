Bartın'da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi - Son Dakika

Bartın'da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi

Bartın'da fırıncıların artan maliyetler üzerine ekmek fiyatlarında zam talebinde bulunmasının ardından ekmek gramajları düşürüldü.

Bartın'da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi, System.String[]

Bartın'da fırıncıların artan maliyetler üzerine ekmek fiyatlarında zam talebinde bulunmasının ardından ekmek gramajları düşürüldü.

Yapılan uygulama ile birlikte 1,5 TL'den satışa sunulan 250 gram ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü. 3 TL'den satışa sunulan 500 gram çiftli ekmeğin gramajı ise 400 grama düşürüldü.

Fiyatlar değişmedi Gramaj düşüklüğü ile birlikte ekmek fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

Özkan: "Fırıncı esnafları zarar eder hale gelmişlerdi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan fırıncı esnaflarının artan maliyetler yüzünden zarar eder hale geldiğini kaydederek, "Fırıncılarımızın uzun süredir artan maliyetler dolayısıyla zam talepleri vardı. Geçen yıl 70 lira olan un fiyatları bu yıl 130 liraya kadar yükseldi. Un fiyatları neredeyse altın ve dolarla yarışır bir hale geldi. Fırıncı esnaflarımız bu artan maliyetler karşısında uzun bir süre önce zam taleplerini dile getirmişlerdi. Son dönemlerde artan maliyetler dolayısıyla fırıncı esnafları zarar eder hale gelmişlerdi. Biliyorsunuz Pandemi dolayısıyla artık ekmekler poşetlenerek satılıyor. Bu durum bile fırıncıların omzuna ek maliyet yüklüyor. Son dönemde Türkiye'nin yaklaşık 15 ilinde ekmek zamlanarak 2 TL oldu. Biz hem fırıncı esnafımızı hem de vatandaşlarımızı düşünerek bir karar aldık ve gramaj düşüklüğüne gittik" Dedi.

Karar komisyon tarafından alındı

Özkan açıklamasının devamında kararın komisyonca alındığının da altını çizerek, "Tabi ki bu karar tek başına alınan bir karar değil. Komisyonca alınan bir karar. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği ve Bakkallar Bayiler Odası'nın yetkilileri yer alıyor. Komisyon tarafından yapılan incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından federasyonlardan da görüşler alınıyor. Tüm bu sürecin nihayetinde karar alınıyor. Bizler hem fırıncı esnaflarımızın artan maliyetler karşısında ezilmemesi hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu tür bir uygulama gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Barış Özkan, Türk Lirası, Bartın, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da artan maliyetler dolayısıyla ekmek gramajlarında düşüklüğe gidildi - Son Dakika

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