Son Dakika Haberleri: Bartın'da Atm Dolandırıcılığı

Bartın'da Atm Dolandırıcılığı

1 saat önce

Bartın'da bir bankanın ATM'sine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bartın'da Atm Dolandırıcılığı, System.String[]
Bartın'da bir bankanın ATM'sine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği kurulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturmada, polis ekipleri kentte görev yapan yaklaşık 10 memurun maaşlarının İstanbul'da Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinden çekildiğini belirledi.

Zonguldak, Karabük ve Kastamonu'da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı öğrenilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Polis, Başsavcı, Bartın, Güncel
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