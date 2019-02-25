Son Dakika Haberleri: Bartın'da Atm Dolandırıcılığı İddiası

Bartın'da Atm Dolandırıcılığı İddiası

45 dakika önce

Bartın'n Kozcağız beldesinde bir bankanın ATM sine kart kopyalama düzeneği kurduğu öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Bartın'da Atm Dolandırıcılığı İddiası, System.String[]
Bartın'n Kozcağız beldesinde bir bankanın ATM sine kart kopyalama düzeneği kurduğu öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, beldede ikamet eden Bahattin A. ATM'ye para çekmeye gitti.

Kartın ATM cihazına yerleşmemesinden şüphelenen Bahattin A. kopyalama düzeneğini eliyle çekerek ATM'den çıkardı.

Bunun üzerine yanında bekleyen bir kişiden şüphelenen Bahattin A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden olduğu öğrenilen C.A'yı kovalamaca sonucunda yakaladı.

C.A'nın karakoldaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Jandarma, Kozcağız, Bartın, Güncel
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