Dua etmeye giden anne, oğlunun mezarının açıldığını görünce yığılıp kaldı - Son Dakika

Dua etmeye giden anne, oğlunun mezarının açıldığını görünce yığılıp kaldı

Son Güncelleme: 06.10.2023 12:44

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir mezarlığa dadanan ayı, 70 gün önce defnedilen şahsın mezarını açtı. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Jandarma ekipleri, mezarı açtığı tahmin edilen ayının izini sürüyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir mezarlığa dadanan ayı, 70 gün önce defnedilen şahsın mezarını açtı. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Jandarmaya haber veren kadın, "Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım" ifadelerini kullandı.

70 GÜN ÖNCE DEFNEDİLMİŞ

Ulus ilçesi Çubukbeli köyüne inen aç bir ayı köy mezarlığına dadandı. 2 hafta içerisinde iki kez mezarlıkta görülen ayı, son kez görüldüğü bir hafta önce ise yeni defnedilen Ramazan Gün'ün mezarını eşti. 70 gün önce defnedilen Gün'ün kefene sarılı cenazesine ulaşan ayı, herhangi bir zarar vermeden mezarlıktan ayrıldı. Kısa bir süre arayla kocası ve oğlu vefat eden Fatma Gün, dua okumak için geldiği mezarlıkta oğlunun mezarının açıldığını görünce büyük şok yaşadı. Dehşete kapılarak baygınlık geçiren kadın, kendine geldikten sonra komşusunu, köy muhtarı ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

"ORADA YIĞILDIM"

Fatma Gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım. Komşumu, muhtarı aradım. Karakolu aradık. Biz gelene kadar dokunmayın dediler. Geldiler, onlar da gördüler. Bir hafta boyunca yine bekledik."

Oğlunun mezarına dua etmeye gelen baba, gördüğü manzara karşısında yığılıp kaldı

CENAZEYE ZARAR VERMEDEN ORTALIKTAN KAYBOLDU

Olay günü Fatma Gün'ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir hafta önce bu olay olmuş. Komşum görmüş, mezar açık diye bana telefon etti. Hanım ile buraya geldik. Baktık mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. ya toprak üzerine yığıldı ya da araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezarlığa hayvanlarına bakmaya gelen bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi incelediler, resim çektiler."

KÖYLÜLER TEDİRGİN

Yaşanan olay nedeniyle korku yaşadıklarını belirten köylüler, cezası olması nedeniyle ayıya zarar vermekten de korktuklarını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Ünal, "Bu ayının burayı açması, namahrem odamızı açtı. Biz burada vursak bize ceza verirler ama bizim namahremimize girmiş bu ayı. Ayıyı göremedik, yok. Ama bu ayının işi biliyoruz" diye konuştu.

Oğlunun mezarına dua etmeye gelen baba, gördüğü manzara karşısında yığılıp kaldı

DEFİNE AVCILARI DA OLABİLİR

Mezarlıkta fotoğraflar çeken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerinde de duran jandarma ekiplerinin ilk araştırmalarında daha önce de mezarlıkta ayı görüldüğü ve mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

JANDARMA AYININ İZİNİ SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise mezar yeniden kapatıldı. Bir hafta boyunca köylüler silahlanarak mezarlıkta gece gündüz ayı nöbeti tuttu. Bu arada kapatılan mezar mermerden yeniden yapıldı. Sağlamlaştırılan mezarın üstüne ise ayıyı korkutmak için çakar lamba takılırken, mezarlığın yanına insan şeklinde korkuluk yapıldı. Ayının peşine düşen jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak için sık sık köyde ve mezarlıkta devriye atıyor.

Kaynak: İHA

Ramazan Gün, Jandarma, Bartın, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dua etmeye giden anne, oğlunun mezarının açıldığını görünce yığılıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dua etmeye giden anne, oğlunun mezarının açıldığını görünce yığılıp kaldı - Son Dakika
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