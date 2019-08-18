Son Dakika Haberleri: Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı

45 dakika önce

Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı.

Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı
Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI
Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]