Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı
45 dakika önce
Bartın'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
'da baba ve oğullarının can verdiği kazada otomobil düştüğü barajdan çıkarıldı
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı