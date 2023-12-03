 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın'da Baba ve Oğulun Tadilat Kazası - Son Dakika

Bartın'da Baba ve Oğulun Tadilat Kazası

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir baba, nalburdan dönüşte oğlunu çatıda hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

03.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:08
Abone Ol

Bartın'da oğlu ile 5 katlı bir binanın çatısında çalışan baba, matkap ucu almak için gittiği nalburdan dönüşte oğlunu bulamadı. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramada 30 yaşındaki gencin cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ile 30 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, Kum Mahallesi Özdemirhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapmaya başladı. Ali Yeşilbal matkap ucu almak için nalbura giderken, çatıda bıraktığı oğlu Hüseyin çalışmaya devam etti. Aradığı matkap ucunu bularak, çalıştığı binaya çıkan baba Yeşilbal, oğlunu bulamadı. Seslendiği oğlundan cevap alamayan baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla her yerde oğlunu aramaya başladı. Binanın havalandırma boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını gören baba büyük acı yaşadı. Hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen Yeşilbal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Baba ve Oğulun Tadilat Kazası - Son Dakika


15:08
Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var
15:00
İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız
14:21
Dün 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi Dün 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi
14:00
Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas
13:07
CHP'den İBB Başkan aday adayı olmuştu! İmamoğlu'nu topa tuttu CHP'den İBB Başkan aday adayı olmuştu! İmamoğlu'nu topa tuttu
13:00
Citibank'tan dolar tahmini: 2025 sonunda 40 lirayı aşacak Citibank'tan dolar tahmini: 2025 sonunda 40 lirayı aşacak
12:58
Ece Ronay'a ait güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttular Ece Ronay'a ait güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttular
12:28
TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek

Son Dakika
15:08 Beşiktaş maçında yabancı madde isabet eden Yam Madar'da görme kaybı var
15:00 İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız
14:21 Dün 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi
14:00 Büyük ilgi gördü! UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu Karşılaştırmas
13:07 CHP'den İBB Başkan aday adayı olmuştu! İmamoğlu'nu topa tuttu
13:00 Citibank'tan dolar tahmini: 2025 sonunda 40 lirayı aşacak
12:58 Ece Ronay'a ait güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttular
12:37 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli vatandaşların yanında! Ulaşımdaki engeller tek tek kalkıyor
12:28 Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Can Gürzap İçin Tören Düzenlendi
12:28 TBMM'de çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2023 15:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Baba ve Oğulun Tadilat Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement