Bartın'da Babasını Bıçakla Yaralayan Kişi Tutuklandı
1 saat önce
BARTIN(AA) - Bartın'da tartıştığı babasını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
BARTIN(AA) - Bartın
'da tartıştığı babasını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Aladağ
Mahallesi'nde dün babasını soba kurmasına izin vermediği için bıçakladığı öne sürülen E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada Bartın Devlet Hastanesi
'nde tedavisi devam eden babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay
Aladağ Mahallesi'nde dün, E.T. eve soba kurulmasına izin vermediği için çıktığı öne sürülen tartışmada babası T.T'yi göğsünden bıçaklamış, olay sonrası gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:48 Kaynak: AA
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