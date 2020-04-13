Bartın'da bakkal ve tekel bayileri de en geç 22.00'de kapanacak - Son Dakika

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bakkal ve tekel bayilerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Sinan Güner başkanlığında olağanüstü toplandığı ve koronavirüs salgını nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

Alınan kararlarda halen açılış kapanış saatleri ve içeride bulunacak kişi sınırlamasına tabi olmayan tüm bakkal ve tekel bayilerinin en erken saat 08.00'de açılıp en geç saat 22.00'de kapanacak şekilde hizmet vereceği belirtildi.

Yine alınan karar ile bakkal ve tekel bayilerin içine belirlenen sayıda alınacak müşterilerin maskesiz giremeyeceği ifade edilen açıklamada, 30 Mart'ta karantinaya alınan merkez ilçeye bağlı Hasankadı beldesindeki karantina kararının da kaldırılmasına karşın mahalle, köy ve il merkezi arasında her türlü kara yolu ulaşımının ve giriş çıkışlara sınırlama getirildiği kaydedildi.